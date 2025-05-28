Лавров провел телефонный разговор с Рубио: россияне информировали США о подготовке к переговорам
- Лавров провел телефонный разговор с Рубио 28 мая.
- Россия якобы информировала США о подготовке к новому раунду прямых переговоров с Киевом в Стамбуле.
В среду, 28 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Кремль якобы информировал американскую сторону о подготовке к переговорам.
Речь идет о новом раунде между Москвой и Киевом. Об этом пропагандистским СМИ заявили в МИД страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Что известно о разговоре
Российское ведомство заявило, что Лавров проинформировал Рубио о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной.
На что американский госсекретарь якобы "подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта".
К слову, украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что российская сторона пыталась затянуть процесс формирования "меморандума" с собственным видением шагов по перемирию. Однако Украина готова к безусловному прекращению огня и дипломатической работе, она уже передала свой документ главе российской делегации.
Напомним, Россия анонсировала новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. Со своей стороны Хакан Фидан во время пресс-конференции в очередной раз заявил, что Турция "всегда готова предоставить площадку", а Анкара якобы считает своим долгом для "обеспечения мира на планете".