"Разведка высочайшего уровня": зачем Макрон впервые за три года созвонился с Путиным

Эммануэль Макрон впервые за три года провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время беседы они обсудили, в частности, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что этот разговор должен был быть полезным для Путина именно сейчас. Так же для президента Франции был важен этот контакт с Кремлем.

Читайте также Мы можем двигаться вперед: Макрон прокомментировал введение новых санкций против России

Должен быть переговорщиком с Москвой

Краев отметил, что Владимир Путин сегодня находится в достаточно неоднозначной ситуации.

Результаты саммита НАТО нельзя назвать исключительно положительными, однако он и не провалился, на что, вероятно, рассчитывала Москва. Итоги встречи G7 были менее обнадеживающими, в то же время она не принесла полное разочарование. А ситуацию с Дональдом Трампом, который досрочно покинул G7, удалось исправить на саммите НАТО.

Поэтому на этом фоне в Москве начались разговоры о встрече Трампа и Путина. Россия очевидно перестала понимать, что делать с Ближним Востоком, где ее попытки стать посредником между Ираном и Израилем были абсолютно неуспешными,

– подчеркнул он.

Москва, по его мнению, оказалась в очень противоречивом геополитическом положении, когда каждый ее дальнейший шаг надо соизмерять с точки зрения того, как на него будут реагировать европейские лидеры и Дональд Трамп.

Разговор Путина и Макрона для России играет роль определенной разведки высокого уровня. Россияне такую тактику разведки через звонок применяли очень долго,

– отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма".

Он напомнил, что в 2022 году, несмотря на то, что ни Макрон, ни Олаф Шольц, тогдашний канцлер Германии, не имели никакого результата от звонков Путину, после каждого разговора с ним нарративы российской пропаганды немного видоизменялись, чтобы наносить удары по еще более болезненным точкам Европы.

Поэтому с точки зрения России этот звонок абсолютно логичный, и он нужен ей, чтобы лучше понимать ситуацию.

Относительно самого Макрона, то звонок Путину можно расценивать и как попытки президента Франции бороться за условное лидерство в Европе, и как его личную игру в дипломатию Шарля Де Голля.

Макрону часто приписывают исповедование политики де Голля, а с его точки зрения настоящим лидером Европы является президент Франции, и он должен быть другом Вашингтона и переговорщиком с Москвой,

– подчеркнул Александр Краев.

Он добавил, что для Макрона этот звонок Путину и все возможные последующие являются возможностью фасилитировать собственное политическое и даже геополитическое европейское лидерство. На фоне активного Фридриха Мерца, президенту Франции нужно и самому приобретать мощную европейскую политическую силу.

Напомним, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Также президент Франции призвал российского диктатора "как можно скорее" прекратить огонь в Украине и продолжить "обмениваться мнениями" с ним по этому поводу. Макрон подтвердил поддержку суверенитета Украины и территориальной целостности.