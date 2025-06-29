Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала озвучил, что не исключает, что встреча Путина и Трампа может состояться, однако в ближайшее время это не прогнозирует.

Смотрите также Путин нервничает: Подоляк сказал, что изменилось в отношении США к России

При каком условии диалог между Трапом и Путиным может случиться

Желиховский считает, что сейчас нет условий для встречи Путина и Трампа. Ведь переговорный трек между Украиной и Россией зашел в тупик. Он констатировал, что положительных сдвигов в этом направлении нет. Только на днях, находясь в Минске, глава Кремля заявил о готовности российской стороны вернуться к переговорам в Стамбуле.

"Третьего раунда не произошло и пока мы не знаем, произойдет ли это в перспективе, принимая во внимание то, что Россия каждый раз приезжает в Стамбул с максималистскими требованиями. Максимум о чем мы можем договориться с россиянами – это об обмене пленными, гуманитарных вопросах", – озвучил Желиховский.

По мнению эксперта-международника, встреча Трампа с Путиным возможна будет только если будет работать в дальнейшем переговорный трек между Украиной и Россией и если он будет иметь положительные результаты. Однако, принимая во внимание то, что российская сторона не собирается идти ни на какие компромиссные условия и уверена в том, что может продвигаться на поле боя, эта встреча сейчас маловероятна.

Если Путин все же решит пойти на компромиссные варианты прекращения огня, будет определенный конструктив со стороны Кремля, тогда и Трамп оценит это как позитивный сигнал. Возможно, тогда будет готовиться встреча. Так оно и должно было произойти еще весной, когда Россия и США начали налаживать коммуникацию,

– отметил Желиховский.

Однако Россия, как отметил эксперт-международник, сделала все возможное, чтобы этот процесс потерять, нормально его не начав. Он считает, что США не будут настаивать на капитуляции Украины и видят, что Киев готов к компромиссам и действительно стремится к прекращению боевых действий, а вот Россия этого не демонстрирует.

"В администрации Трампа понимают, что это движение должно быть в двустороннем направлении, чтобы о чем-то предметно договориться, но Москва на это не идет", – подчеркнул Желиховский.

Какая тактика у Кремля

Эксперт-международник не исключает, что переговоры в Стамбуле могут продолжиться даже если российская сторона и в дальнейшем будет привозить туда свои жесткие условия. Ведь Украине важно возвращать своих пленных, которые находятся в России.

Вероятнее, по словам Желиховского, что сейчас от кремлевцев можно будет увидеть заигрывание с Дональдом Трампом, который стремится показать свой миротворческий успех. Он также видит, что со стороны Москвы есть попытки расколоть сообщество Запада.

Часть европейцев, некоторые правительства, действительно хотят быстрого мира, это может быть только засчет украинских национальных интересов. Однако официальный Киев твердо стоит на своих позициях, не соглашается на такие видения,

– подчеркнул эксперт-международник.

По его словам, стоит понимать, что Путин стремится в дальнейшем выигрывать время для восстановления наступательного потенциала российской армии. Россия пытается продвинуться на поле боя, поэтому заявления Кремля о якобы готовности к миру и конструктивным переговорам – голословны.