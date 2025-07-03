Во время разговора Трамп говорил о мире в Украине, но Путин сказал, что "не отступит от цели"

Во время телефонного разговора с Путиным 3 июля Трамп заговорил о войне в Украине. Он высказался о скорейшем достижении мира.

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что на это ответил диктатор, передает 24 Канал. С его слов понятно, что Россия не собирается заканчивать войну.

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Что сказал Путин о войне в Украине Трампу

По словам Ушакова, Путин сказал, что якобы готов продолжать переговоры с Украиной. Также он отметил выполнение гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле.

Владимир Путин сказал, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты во время второго раунда российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс,

– заявил Ушаков.

При этом глава Кремля заявил, что Россия будет добиваться "поставленной цели "сво" – "искоренения первопричин".

От этих целей Россия не отступится,

– цинично добавил Ушаков.

Возможную дату следующей встречи переговорных групп во время разговора президенты России и США не обсуждали. Также не говорили и о прекращении поставок Штатами некоторых видов оружия Украине.