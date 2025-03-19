Мы вообще не обсуждали прекращение помощи Украине, – Трамп о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности он поделился, обсуждался ли вопрос остановку помощи Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью Fox News.

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Обсуждали ли Трамп и Путин вопрос остановки помощи Украине

По словам Трампа, вопрос остановки помощи Украине – не фигурировал в разговоре с Путиным.

Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили много тем, но ничего о прекращении помощи,

– рассказал Трамп.

Он также отметил, что разговор с Путиным длился почти 2 часа и прошел "прекрасно".

Другие заявления Трампа относительно разговора с Путиным

По словам Трампа, США и Россия могут наладить экономические отношения после завершения войны в Украине. Он также отметил, что Вашингтон планирует развивать дружеские отношения как с Москвой, так и с Пекином.

Кроме того, Трамп заметил, что Россия обладает ресурсами, которые нужны США, в частности редкоземельные металлы.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не общался с Трампом после его разговора с Путиным. Украинский лидер выразил надежду, что звонок таки состоится.