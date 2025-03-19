Путин –жесткий человек, у нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело, –Волц

Советник Трампа Волц отметил, что американские власти не питают иллюзий относительно российского диктатора Владимира Путина. Его считают жестоким человеком.

Переговоры с Россией прокомментировал советник президента США по нацбезопасности Майк Волц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В США понимают, кто такой Путин

По словам Волца, во время переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обсуждался широкий спектр вопросов. В частности, они обсудили реализацию возможного прекращения огня между Украиной и Россией, а также обмен пленными.

На вопрос, вел ли Путин себя честно во время переговоров, Волц ответил, что дело не в вере, а в проверке.

Ну, это не вопрос того, обязательно ли вы верите. Это доверие, но проверка. Это жесткие переговоры. Путин – жесткий человек. У нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам,

– отметил он.