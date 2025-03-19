Переговори з Росією прокоментував радник президента США з нацбезпеки Майк Волц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У США розуміють, хто такий Путін

За словами Волца, під час перемовин між президентом США Дональдом Трампом та Путіним обговорювався широкий спектр питань. Зокрема, вони обговорили реалізацію можливого припинення вогню між Україною і Росією, а також обмін полоненими.

На запитання, чи поводився Путін чесно під час переговорів, Волц відповів, що справа не у вірі, а у перевірці.

Ну, це не питання того, чи обов'язково ви вірите. Це довіра, але перевірка. Це жорсткі переговори. Путін – жорстка людина. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу. Але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб покласти край убивствам,

– зазначив він.