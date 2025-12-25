Путин считал Украину "искусственным государством" еще 25 лет назад: США рассекретили его разговор с Бушем

В США обнародовали стенограммы разговоров лидера России Владимира Путина с тогдашним президентом США Джорджем Бушем. Путин еще задолго до полномасштабной войны озвучивал свои ключевые нарративы относительно Украины и Запада.

Документы опубликовало экспертное учреждение National Security Archive после выигранного судебного иска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Что Путин наговорил Бушу?

В стенограмме разговора от 16 июня 2001 года Путин, рассуждая о "честности в отношениях", сетовал на распад СССР и утверждал, что Россия якобы добровольно потеряла огромные территории. В частности, он подавал Украину, Казахстан и Кавказ как земли, которые, по его словам, "веками были частью России" и были "отданы" после распада Союза.

Еще более показательным является разговор от 6 апреля 2008 года. В нем Путин прямо заявлял Бушу, что вступление Украины в НАТО для Москвы неприемлемо и, по его мнению, неизбежно приведет к длительной конфронтации между Россией и Западом. Он называл Украину "искусственным государством" с внутренне разделенным обществом.

Это не будет чем-то новым для вас (...), но хочу подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта между вами и нами, долгосрочной конфронтации,

– говорит Путин.

В разговоре Путин также утверждал, что значительная часть населения Украины негативно относится к НАТО, а сама страна, мол, состоит из регионов с различными идентичностями и политическими ориентациями. По его убеждению, членство Украины в Альянсе могло бы привести к ее внутреннему распаду.

"В Украине проживают 17 млн русских, это треть населения. Украина – очень сложная страна. Это не государство, возникшее естественным образом. Это искусственная страна, созданная в советские времена. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии – это большая часть западной Украины. В 1920-1930 годах Украина получила территории от России – это восточная часть страны. В 1956 году Украине передали Крымский полуостров... Там проживают люди с очень разными взглядами. Если поехать в западную Украину – можно найти села, где говорят только на венгерском и люди носят эти их шляпы. На востоке люди носят костюмы, галстуки и большие шляпы. Большинство украинского населения воспринимает НАТО как враждебную организацию", – говорится в стенограмме.

Отдельно он объяснял, что Россия в таком случае будет пытаться препятствовать расширению НАТО, опираясь на пророссийские силы в Украине.

Россия постоянно будет создавать там проблемы. Вот зачем это? Зачем членство Украины в НАТО, какая польза от этого для НАТО и США? Для этого может быть только одна причина, и это – закрепить статус Украины как части западного мира, вероятно такая логика. Не думаю, что это правильная логика (...) А учитывая разногласия взглядов относительно членства в НАТО, страна просто распадется на куски. Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть, и определенная пророссийская часть,

– аргументирует Путин.

При этом Путин отмечал, что, вместо движения в Альянс, Украина, по его мнению, должна была бы сосредоточиться на укреплении экономики и "самодостаточности".

