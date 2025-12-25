Документи опублікувала експертна установа National Security Archive після виграного судового позову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що Путін наговорив Бушу?

У стенограмі розмови від 16 червня 2001 року Путін, міркуючи про "чесність у відносинах", нарікав на розпад СРСР і стверджував, що Росія нібито добровільно втратила величезні території. Зокрема, він подавав Україну, Казахстан і Кавказ як землі, які, за його словами, "століттями були частиною Росії" і були "віддані" після розпаду Союзу.

Ще більш показовою є розмова від 6 квітня 2008 року. У ній Путін прямо заявляв Бушу, що вступ України до НАТО для Москви є неприйнятним і, на його думку, неминуче призведе до тривалої конфронтації між Росією та Заходом. Він називав Україну "штучною державою" з внутрішньо розділеним суспільством.

Це не буде чимось новим для вас (...), але хочу наголосити, що вступ до НАТО такої країни як Україна створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту між вами і нами, довгострокової конфронтації,

– каже Путін.

У розмові Путін також стверджував, що значна частина населення України негативно ставиться до НАТО, а сама країна, мовляв, складається з регіонів із різними ідентичностями та політичними орієнтаціями. На його переконання, членство України в Альянсі могло б призвести до її внутрішнього розпаду.

"В Україні проживають 17 млн росіян, це третина населення. Україна – дуже складна країна. Це не держава, що постала у природний спосіб. Це штучна країна, створена у радянські часи. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини – це більша частина західної України. У 1920-1930 роках Україна отримала території від Росії – це східна частина країни. У 1956 році Україні передали Кримський півострів… Там проживають люди з дуже різними поглядами. Якщо поїхати у західну Україну – можна знайти села, де говорять лише угорською і люди носять оці їхні капелюхи. На сході люди носять костюми, краватки і великі капелюхи. Більшість українського населення сприймає НАТО як ворожу організацію", – йдеться у стенограмі.

Окремо він пояснював, що Росія у такому разі намагатиметься перешкоджати розширенню НАТО, спираючись на проросійські сили в Україні.

Росія постійно буде створювати там проблеми. От навіщо це? Навіщо членство України у НАТО, яка користь від цього для НАТО і США? Для цього може бути лише одна причина, і це – закріпити статус України як частини західного світу, певно така логіка. Не думаю, що це правильна логіка (...) А зважаючи на розбіжності поглядів щодо членства у НАТО, країна просто розпадеться на шматки. Я завжди казав, що є певна прозахідна частина, і певна проросійська частина,

– аргументує Путін.

При цьому Путін наголошував, що, замість руху до Альянсу, Україна, на його думку, мала б зосередитися на зміцненні економіки та "самодостатності".

Російські генерали подають Путіну спотворену інформацію про хід війни в Україні