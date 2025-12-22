Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Почему Путин уверен в победе России?
По данным издания, западные чиновники отмечают, что Путин получает от российских спецслужб и командования армии искаженную информацию о ситуации на войне в Украине. Известно, что силовые структуры значительно превышают потери Украины и преувеличивают преимущества России в ресурсах, уменьшая масштабы собственных поражений на фронте.
Поэтому российский диктатор отказывается принимать выгодные предложения мирного соглашения США по завершению войны. Даже когда Путин регулярно консультируется с доверенными советниками, которые объясняют, что война все больше вредит экономике Кремля, он продолжает верить в собственную победу.
Какие абсурдные заявления сделал Путин о Купянске?
Несмотря на заявления украинской власти и аналитических центров, Путин и российские чиновники длительное время утверждают о якобы успехах российской армии в Купянске Харьковской области.
Однако на самом деле ситуация противоположная – российские подразделения находятся в окружении в центре города. Логистика к солдатам обрезана, поэтому доступа к еде, лекарств или ротации у них нет.
В то же время Силы обороны смогли отбросить противника к реке Оскол. Из-за этого оккупанты потеряли возможность инфильтроваться в Купянск.
Кроме того, российский диктатор заявил, что под контролем России Северск, Покровск и Волчанск. Однако эта информация, опять же, не соответствует действительности.