Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Почему Путин уверен в победе России?

По данным издания, западные чиновники отмечают, что Путин получает от российских спецслужб и командования армии искаженную информацию о ситуации на войне в Украине. Известно, что силовые структуры значительно превышают потери Украины и преувеличивают преимущества России в ресурсах, уменьшая масштабы собственных поражений на фронте.

Поэтому российский диктатор отказывается принимать выгодные предложения мирного соглашения США по завершению войны. Даже когда Путин регулярно консультируется с доверенными советниками, которые объясняют, что война все больше вредит экономике Кремля, он продолжает верить в собственную победу.

Какие абсурдные заявления сделал Путин о Купянске?