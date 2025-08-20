Укр Рус
Геополитика Европа Рютте поговорил с Эрдоганом: что сказали о войне в Украине и безопасности в Черном море
20 августа, 07:08
Рютте поговорил с Эрдоганом: что сказали о войне в Украине и безопасности в Черном море

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Марк Рютте обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом мирный процесс между Украиной и Россией, а также роль Турции в Черном море.
  • Генеральный секретарь НАТО и Эрдоган согласились на весомый вклад Турции в мирный процесс и обменялись мнениями относительно устойчивых гарантий безопасности.

Генсек НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращаясь с переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Отдельной темой стало обсуждение мирного процесса между Киевом и Москвой, а также ситуация в Черном море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы турецкого президента в соцсети Х.

О чем говорили Рютте и Эрдоган?

Генеральный секретарь НАТО и президент Турции во время разговора, по данным пресс-службы, обсудили "последние события" относительно мирного процесса между Украиной и Россией. Подчеркнули роль Турции в этом процессе и безопасности Черного моря.

Кроме того, согласно обнародованной информации, Марк Рютте и Реджеп Эрдоган согласились относительно весомого вклада Турции, которая является "одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и по тесной координации".

Президент Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Рютте также обменялись мнениями относительно жизнеспособных и устойчивых гарантий безопасности, 
– резюмировали в сообщении.

Какова роль Турции в урегулировании?

  • Недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Во время него Эрдоган заявил, что готов организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.

  • Ранее Эрдоган выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано в Турции. Он также заявил о готовности своей страны предоставить площадку для встречи лидеров и мирных переговоров.

  • Также до того Реджеп Эрдоган заявил, что может поговорить с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи четырех лидеров вместе с Владимиром Зеленским.

  • Посол Украины в Турции Нариман Джелял считает, что Турция сейчас выполняет роль фасилитатора в мирных переговорах между Украиной и Россией. Стамбул выступает площадкой для мирных переговоров.