Рютте поговорил с Эрдоганом: что сказали о войне в Украине и безопасности в Черном море
- Марк Рютте обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом мирный процесс между Украиной и Россией, а также роль Турции в Черном море.
- Генеральный секретарь НАТО и Эрдоган согласились на весомый вклад Турции в мирный процесс и обменялись мнениями относительно устойчивых гарантий безопасности.
Генсек НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращаясь с переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Отдельной темой стало обсуждение мирного процесса между Киевом и Москвой, а также ситуация в Черном море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы турецкого президента в соцсети Х.
О чем говорили Рютте и Эрдоган?
Генеральный секретарь НАТО и президент Турции во время разговора, по данным пресс-службы, обсудили "последние события" относительно мирного процесса между Украиной и Россией. Подчеркнули роль Турции в этом процессе и безопасности Черного моря.
Кроме того, согласно обнародованной информации, Марк Рютте и Реджеп Эрдоган согласились относительно весомого вклада Турции, которая является "одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и по тесной координации".
Президент Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Рютте также обменялись мнениями относительно жизнеспособных и устойчивых гарантий безопасности,
– резюмировали в сообщении.
Какова роль Турции в урегулировании?
Недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Во время него Эрдоган заявил, что готов организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.
Ранее Эрдоган выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано в Турции. Он также заявил о готовности своей страны предоставить площадку для встречи лидеров и мирных переговоров.
Также до того Реджеп Эрдоган заявил, что может поговорить с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи четырех лидеров вместе с Владимиром Зеленским.
Посол Украины в Турции Нариман Джелял считает, что Турция сейчас выполняет роль фасилитатора в мирных переговорах между Украиной и Россией. Стамбул выступает площадкой для мирных переговоров.