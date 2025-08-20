Генсек НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращаясь с переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Отдельной темой стало обсуждение мирного процесса между Киевом и Москвой, а также ситуация в Черном море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы турецкого президента в соцсети Х.

О чем говорили Рютте и Эрдоган?

Генеральный секретарь НАТО и президент Турции во время разговора, по данным пресс-службы, обсудили "последние события" относительно мирного процесса между Украиной и Россией. Подчеркнули роль Турции в этом процессе и безопасности Черного моря.

Кроме того, согласно обнародованной информации, Марк Рютте и Реджеп Эрдоган согласились относительно весомого вклада Турции, которая является "одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и по тесной координации".

Президент Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Рютте также обменялись мнениями относительно жизнеспособных и устойчивых гарантий безопасности,

– резюмировали в сообщении.

Какова роль Турции в урегулировании?