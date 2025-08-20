Генсек НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повертаючись з переговорів у Вашингтоні з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Окремою темою стало обговорення мирного процесу між Києвом та Москвою, а також ситуація у Чорному морі.

Про що говорили Рютте й Ердоган?

Генеральний секретар НАТО та президент Туреччини під час розмови, за даними пресслужби, обговорили "останні події" щодо мирного процесу між Україною та Росії. Наголосили на ролі Туреччини у цьому процесі та безпеці Чорного моря.

Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, Марк Рютте та Реджеп Ердоган погодилися стосовно вагомого внеску Туреччини, яка є "однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації".

Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте також обмінялися думками щодо життєздатних та стійких гарантій безпеки,

– резюмували у повідомленні.

Яка роль Туреччини у врегулюванні?