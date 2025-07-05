Ему удавалось справиться с санкциями, – Трамп назвал Путина "профессионалом"

Недавно американский президент Дональд Трамп имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем, которую они обсуждали, были санкции.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

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Трамп обсудил с Путиным санкции

Лидер США заявил, что обсуждал санкции с главой Кремля Путиным. По словам Трампа, Путин "знает, почему они могут быть введены" и добавил, что "он профессионал".

Мы много говорили о санкциях, да. Я бы не сказал, что он им рад. Однако, знаете, ему удавалось с ними справиться. Но эти санкции довольно жесткие. Возможно они будут введены,

– сказал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что был "жестче в отношении России, чем к любой другой стране".

К слову, 3 июля, между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Президент США в очередном комментарии СМИ относительно разговора с главой Кремля сказал, что "очень разочарован".