Прежде всего это касается возможности поставки Украине систем Patriot, которые необходимы для защиты от российских обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Трамп может возобновить поставки

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил вопросы противовоздушной обороны в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом в пятницу, 4 июля.

Reuters пишет, что он согласился работать над повышением способности Киева "защищать небо" в условиях эскалации российских атак. Также обсудили совместное оборонное производство, закупки и инвестиции.

По данным агентства, Украина попросила Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, особенно на фоне усиления российских авиаударов по украинским городам и продвижения российских сил на поле боя.

Собеседник издания, ознакомлен с ходом диалога, сказал, что США оптимистично настроены по восстановлению поставок ракет Patriot после, как сказали в США, "хорошего" разговора между президентами.

К слову, Axios, ссылаясь на источники, сообщало, что президент США сказал украинскому лидеру, что хочет помочь с противовоздушной обороной, и что он проверит, какую военную помощь приостановили.

К слову, также Дональд Трамп имел серию звонков с рядом лидеров. Он провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основной темой стало усиление противовоздушной обороны Украины.