Насамперед це стосується можливості постачання Україні систем Patriot, які необхідні для захисту від російських обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Трамп може поновити постачання

Український президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив питання протиповітряної оборони у телефонній розмові з американським президентом Дональдом Трампом у п’ятницю, 4 липня.

Reuters пише, що він погодився працювати над підвищенням здатності Києва "захищати небо" в умовах ескалації російських атак. Також обговорили спільне оборонне виробництво, закупівлі й інвестиції.

За даними агентства, Україна попросила Вашингтон продати їй більше ракет та систем Patriot, особливо на тлі посилення російських авіаударів по українських містах та просування російських сил на полі бою.

Співрозмовник видання, ознайомлений з перебігом діалогу, сказав, що США оптимістично налаштовані щодо відновлення поставок ракет Patriot після, як сказали у США, "хорошої" розмови між президентами.

До слова, Axios, посилаючись на джерела, повідомляло, що президент США сказав українському лідеру, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, яку військову допомогу призупинили.

До слова, також Дональд Трамп мав серію дзвінків з низкою лідерів. Він провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Основною темою стало посилення протиповітряної оборони України.