Повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Барака Равіда.

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Що обговорювали Трамп та Зеленський

Журналіст повідомив, що Трамп вранці 4 липня провів телефонну розмову із Зеленським. Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що це була "хороша розмова".

Співрозмовник журналіста додав, що Трамп та Зеленський обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що вчора, 3 липня, Трамп поговорив телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним. За словами американського лідера, їх розмова була доволі тривалою, вони обговорили багато питань. Зокрема йшлося про Іран та війну в Україні.

Трамп зазначив, що "незадоволений прогресом у переговорах з Путіним щодо угоди з Україною". Він також додав, що в ході розмови йому не вдалося досягнути жодного прогресу.