Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Єрмака.

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Що сказав Єрмак про розмову політиків

У четвер, 3 липня, Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якою він був дуже розчарований. Очікувалося, що наступного дня, 4 липня, американський лідер поговорить з Зеленським.

Андрій Єрмак заявив, що відбулася дуже важлива розмова між президентами.

Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро,

– написав він.

Журналіст пізніше підкреслив, що розмова Зеленського та Трампа тривала 40 хвилин, а розмовляли політики про ескалацію російських ударів по Україні та постачання Києву систем протиповітряної оборони.

Раніше президент США підтверджував свої наміри провести розмову з Володимиром Зеленським. Трамп заявив, що вони говоритимуть у п'ятницю, 4 липня.

На думку Трампа, Володимир Путін наразі не схожий на людину, яка б хотіла завершити війну. "Мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано", – сказав він, підсумовуючи розмову з російським диктатором.