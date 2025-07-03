Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу заявив, що Україні бракує дипломатів для заповнення паузи між розмовами Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Він також зазначив, що посольство України фактично відрізане.

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Чи справді законопроєкт буде жорстким

"Нам потрібно робити висновки, бо ми не контролюємо цю ситуацію. Не можна давати Путіну можливість так розхитувати гойдалками з Трампом", – сказав Олег Рибачук.

Він додав, що наразі питання України та розгляд законопроєкту Ліндсі Грема на американському телебаченні йдуть після новин про гольф – тобто не мають пріоритету. Рибачук ставиться скептично до сили цього законопроєкту, припускаючи, що він навряд чи буде жорстким.

Проєкт передбачає санкції проти країн, які торгують із Росією, але не підтримують Україну. За його словами, законопроєкт ймовірно пом'якшать, а остаточне рішення щодо застосування санкцій залишать на розсуд Трампа – який вважає, що санкції дорого обходяться самій Америці.

Трамп змінює риторику після розмов із Путіним

"Він сподівається, що Путін хоче миру. Трамп же ще пообіцяв телефонну розмову, яка не відбувалась. Але кожного разу, коли відбувається телефонна розмова у Трампа з Путіним, ми потрошку напружуємось, бо ефект зустрічі із Зеленським проходить. Путін чудово знає, які точки "масажувати" в его Трампа, і Трамп легко потрапляє під ці "путінські наративи", потім повторює як папуга те, що йому наговорив Путін", – сказав Рибачук.

Він додав, що через це кожна розмова з Путіним призводить до пом'якшення позиції Трампа щодо Росії. Трамп знову шукає приводи, щоб тиснути на Україну. Цей цикл українці вже бачили неодноразово.