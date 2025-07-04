Сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Барака Равида.

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Что обсуждали Трамп и Зеленский

Журналист сообщил, что Трамп утром 4 июля провел телефонный разговор с Зеленским. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это был "хороший разговор".

Собеседник журналиста добавил, что Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки средств противовоздушной обороны.

Напомним, что вчера, 3 июля, Трамп поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам американского лидера, их разговор был довольно длительным, они обсудили много вопросов. В частности речь шла об Иране и войне в Украине.

Трамп отметил, что "недоволен прогрессом в переговорах с Путиным по соглашению с Украиной". Он также добавил, что в ходе разговора ему не удалось достичь никакого прогресса.