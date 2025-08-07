Вечером среды, 6 августа, Владимир Зеленский и Дональд Трамп при участии европейских лидеров провели телефонный разговор. Это произошло после визита американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Кремль.

Однако президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не присоединилась к переговорам политиков, о чем рассказала заместитель главного пресс-секретаря Арианна Подеста на пресс-конференции. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Какую роль сыграла Фон дер Ляйен?

О результатах переговоров президенту Еврокомиссии рассказали другие участники телефонного разговора с Трампом. Однако пресс-секретарь отказалась назвать, кто именно провел "основательный брифинг" для чиновницы.

Она добавила, что Фон дер Ляйен поддерживает постоянный контакт с лидерами государств ЕС, "особенно учитывая такой важный вопрос".

Вы хорошо знаете нашу позицию относительно мирных переговоров. Мы поддерживаем справедливый и длительный мир для Украины, и наша приверженность этому остается неизменной,

– напомнила Подеста.

По ее словам, говорить что-то конкретное о возможных трехсторонних мирных переговорах пока преждевременно, поскольку их формат и логистика еще не определены.

Напомним, Фон дер Ляйен и Зеленский поговорили по телефону уже в четверг, 7 августа. Темой стали следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения и будущего членства Украины в ЕС, а также восстановление страны.