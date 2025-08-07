Однак президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не приєдналася до перемовин політиків, про що розповіла заступниця головної речниці Аріанна Подеста на пресконференції. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

Яку роль відіграла Фон дер Ляєн?

Про результати перемовин президентці Єврокомісії розповіли інші учасники телефонної розмови із Трампом. Однак речниця відмовилася назвати, хто саме провів "ґрунтовний брифінг" для посадовиці.

Вона додала, що Фон дер Ляєн підтримує постійний контакт із лідерами держав ЄС, "особливо з огляду на таке важливе питання".

Ви добре знаєте нашу позицію щодо мирних переговорів. Ми підтримуємо справедливий і тривалий мир для України, і наша відданість цьому залишається незмінною,

– нагадала Подеста.

За її словами, говорити щось конкретне про можливі тристоронні мирні переговори наразі передчасно, оскільки їхні формат і логістика ще не визначено.

Нагадаємо, Фон дер Ляєн і Зеленський поговорили телефоном уже в четвер, 7 серпня. Темою стали наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди та майбутнього членства України в ЄС, а також відбудова країни.