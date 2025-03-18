Трамп серьезно настроен на телефонный разговор с Путиным и стремится добиться мира, – Белый дом

Лидер США Дональд Трамп 18 марта проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский президент настроен серьезно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса в эфире американского телевидения.

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Трамп и Путин проведут телефонный разговор

У Филдса поинтересовались, может ли Путин вести с Трампом "жесткую игру" во время сегодняшних переговоров.

По его мнению, Путин уважает Трампа, потому что "понимает, с кем имеет дело". Между лидером США и российским диктатором "сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома отметил, что Путин "осознал", что он не сможет "играть с Трампом в те же игры", как с его предшественниками, в частности Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Джо Байденом.

Он дал украинцам Javelin, когда президент Обама давал им подушки и одеяла. Президент Трамп настроен серьезно, и в конце концов он хочет добиться мира,

– отметил Филд.

Напомним, вчера во время брифинга журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, будет ли Трамп рассматривать возможность введения санкций против России, если его телефонный звонок с Путиным не пройдет успешно.

Она заверила, что Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если разговор с Путиным по Украине не оправдает его ожиданий.

"Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если будет нужно", – ответила Левитт.