Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп может пожертвовать интересами Киева

Ожидается, что во время разговора 18 марта Трамп и Путин обсудят 30-дневное прекращение огня. Украина согласилась на это предложение во время переговоров в Саудовской Аравии, однако в Кремле неоднозначно реагировали на него. В результате Путин заявил, что согласен с позицией США, но "есть нюансы".

Комментируя предстоящий телефонный разговор с Путиным, Трамп заявил, что "многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать".

Эти высказывания, а также его слова о распределении активов свидетельствуют о том, что многие решения уже приняты – с Украиной или без нее,

– пишут журналисты Bloomberg.

В СМИ добавляют, что в Киеве и Европе обеспокоены тем, что Трамп может попытаться заключить мирное соглашение на условиях России, оставив Украину ослабленной и уязвимой для Кремля в будущем.

Ожидается, что Трамп также обсудит с Путиным не только соглашение о прекращении огня, но и "более широкие коммерческие интересы". Вероятно, американский и российский лидеры обсудят и личную встречу.

Журналисты Bloomberg добавили, что критики Трампа опасаются, что президент США может пойти на уступки Путину без согласия Украины, поставив украинского лидера Владимира Зеленского в опасное положение.

Исследовательница Энн Мари Дейли отметила, что худшим вариантом для Украины было бы то, если бы "Путин убедил Трампа в законности и приемлемости российских претензий". В таком случае Трамп начнет давить на Украину, чтобы она их приняла.

Главная цель Трампа – просто прекратить боевые действия, поэтому, думаю, что вполне возможно, что он будет оказывать давление на Украину, чтобы та отказалась от некоторых своих территорий или определенного доступа к экономическим или промышленным объектам, чтобы достичь мира,

– процитировали в СМИ Энн Мари Дейли.

Ранее в СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин требует приостановления всех поставок оружия в Украину во время прекращения огня. Вероятно, Дональд Трамп может согласиться на такое условие.