Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Україна серед тем: у Путіна поділилися очікуваннями від розмови з Трампом

Трамп може пожертвувати інтересами Києва

Очікується, що під час розмови 18 березня Трамп і Путін обговорять 30-денне припинення вогню. Україна погодилася на цю пропозицію під час переговорів у Саудівській Аравії, проте у Кремлі неоднозначно реагували на неї. У результаті Путін заявив, що згоден з позицією США, але "є нюанси".

Коментуючи майбутню телефонну розмову з Путіним, Трамп заявив, що "багато елементів остаточної угоди було погоджено, але багато що ще належить зробити".

Ці висловлювання, а також його слова про розподіл активів свідчать про те, що багато рішень уже ухвалено – з Україною чи без неї,

– пишуть журналісти Bloomberg.

У ЗМІ додають, що у Києві та Європі занепокоєні тим, що Трамп може спробувати укласти мирну угоду на умовах Росії, залишивши Україну ослабленою та вразливою для Кремля в майбутньому.

Очікується, що Трамп також обговорить з Путіним не лише угоду про припинення вогню, а й "ширші комерційні інтереси". Ймовірно, американський та російський лідери обговорять і особисту зустріч.

Журналісти Bloomberg додали, що критики Трампа побоюються, що президент США може піти на поступки Путіну без згоди України, поставивши українського лідера Володимира Зеленського в небезпечне становище.

Дослідниця Енн Марі Дейлі наголосила, що найгіршим варіантом для України було б те, якби "Путін переконав Трампа у законності та прийнятності російських претензій". У такому випадку Трамп почне тиснути на Україну, аби вона їх прийняла.

Головна мета Трампа – просто припинити бойові дії, тому, гадаю, що цілком можливо, що він чинитиме тиск на Україну, щоб та відмовилася від деяких своїх територій або певного доступу до економічних чи промислових об'єктів, щоб досягти миру,

– процитували у ЗМІ Енн Марі Дейлі.

Раніше у ЗМІ повідомили, що російський диктатор Владімір Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї в Україну під час припинення вогню. Ймовірно, Дональд Трамп може погодитися на таку умову.