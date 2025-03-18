Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Президент России Владимир Путин хочет сделать прекращение военной помощи Украине ключевым условием для перемирия, которое Дональд Трамп планирует предложить во время совместного телефонного разговора.

Читайте также Может стать поворотным моментом: что изменит разговор Трампа с Путиным

Россия требует заморозить поставки оружия Украине

По данным Bloomberg, Кремль настаивает, чтобы США и их союзники заморозили поставки оружия по меньшей мере на 30 дней.

В Москве заявляют, что даже если полностью остановить военную помощь Запада не удастся, минимальной целью является прекращение поддержки со стороны США. В то же время высокопоставленные европейские чиновники выражают обеспокоенность, что перемирие даст России возможность перевооружиться, тогда как Украина останется без необходимых ресурсов для защиты.

Bloomberg добавляет, что Великобритания и ЕС сейчас пытаются как можно быстрее передать Киеву новые пакеты военной помощи. Между тем администрация Трампа уже пошла на уступки Кремлю, фактически согласившись с тем, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.