Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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Трамп готов к санкциям против России

Левитт заявила, что Украина и Россия "никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".

"Президент (Трамп – 24 Канал) полон решимости добиться этого", – заявила Левитт.

Также во время брифинга журналисты спросили у пресс-секретаря, будет ли Трамп рассматривать возможность введения санкций против России, если его телефонный звонок с Путиным не пройдет успешно.

Так, она заверила, что Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если разговор с Путиным по Украине не оправдает его ожиданий.

Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если будет нужно,

– ответила Левитт.

Добавим, что говоря о предстоящем разговоре политиков Левитт во время брифинга заявила, что США находятся "за десять ярдов" от достижения мира в Украине.

Она также отметила, что во время телефонного разговора президента США Трампа и российского диктатора Путина они обсудят судьбу ЗАЭС.