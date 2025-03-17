Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.
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Трамп готовий до санкцій проти Росії
Левітт заявила, що Україна і Росія "ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж зараз".
"Президент (Трамп – 24 Канал) сповнений рішучості добитися цього", – заявила Левітт.
Також під час брифінгу журналісти запитали в прессекретаря, чи буде Трамп розглядати можливість введення санкцій проти Росії, якщо його телефонний дзвінок з Путіним не пройде успішно.
Так, вона запевнила, що Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо розмова з Путіним щодо України не виправдає його очікувань.
Президент про це говорив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно,
– відповіла Левітт.
Додамо, що говорячи про майбутню розмову політиків Левітт під час брифінгу заявила, що США перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні.
Вона також зазначила, що під час телефонної розмови президента США Трампа та російського диктатора Путіна вони обговорять долю ЗАЕС.