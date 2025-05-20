Трамп и Путин говорили о встрече с Зеленским

В Кремле заявили, что во время телефонного разговора 19 мая Трамп с Путиным обсудили продолжение контактов России с Украиной. В частности, на высшем уровне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Песков заявил, что Путин и Трамп обсуждали тему продолжения прямых контактов России и Украины, в частности, на высшем уровне.

Также рупор Кремля отметил, что контакты Москвы и Киева сейчас "воссозданы". Заявил, что это важно для работы над текстом "меморандума" по урегулированию войны.

При этом сказал, что он будет формулироваться Россией и Украиной и будет вырабатываться единый текст. При этом Песков заявил, что сроков подготовки сейчас "нет и быть не может". Добавив, что "дьявол кроется в деталях".

Также в Кремле цинично заявили, что Москву и Киев ждет "сложная работа" по согласованию текста.

К слову, Дональд Трамп заявил о "прогрессе" во время разговора с Путиным.