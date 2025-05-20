Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Трамп з Путіним говорили про зустріч із Зеленським

Пєсков заявив, що Путін і Трамп обговорювали тему продовження прямих контактів Росії та України, зокрема, на вищому рівні.

Також рупор Кремля зазначив, що контакти Москви та Києва зараз "відтворені". Заявив, що це важливо для роботи над текстом "меморандуму" щодо урегулювання війни.

Водночас сказав, що він буде формулюватися Росією й Україною та буде вироблятися єдиний текст. При цьому Пєсков заявив, що термінів підготовки зараз "немає та бути не може". Додавши, що "диявол криється в деталях".

Також у Кремлі цинічно заявили, що на Москву та Київ чекає "складна робота" з узгодження тексту.

До слова, Дональд Трамп заявив про "прогрес" під час розмови з Путіним.