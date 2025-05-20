Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Які результати розмови Трампа та Путіна

Дональд Трамп виступив у Рожевому саду Білого дому, де коротко згадав про свою телефонну розмову з Владіміром Путіним – щоправда, подробиць він майже не навів.

У своїй короткій заяві Трамп зазначив, що така тривала розмова показує, що було "досягнуто прогресу".

Сподіваюся, ми щось зробили. Ми говорили з лідерами більшості європейських країн і намагаємося завершити всю цю справу,

– додав президент США.

Дональд Трамп також вчергове повторив, що війна "ніколи не мала початися" й щотижня забирає життя тисяч людей.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що його розмова з Владіміром Путіним пройшла "дуже добре". За його словами, Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню "і, що більш важливо, про завершення війни".

Президент США зазначав, що умови цього будуть узгоджені між двома сторонами – як і має бути, адже лише вони володіють деталями перемовин, які невідомі нікому іншому.