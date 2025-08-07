Анонсированная видеоконференция спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с официальными лицами из Украины и страны НАТО уже началась. Посвящена она встрече с Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также "Так Рейган заставил СССР к переговорам": что об угрозах Трампа Путину пишут на Западе

Что известно о конференции с участием Уиткоффа?

Как писало ранее Axios, прежде всего Стив Уиткофф планирует проинформировать советников по безопасности Украины и НАТО о своем визите в Москву. Также спецпредставитель главы Белого дома хочет обсудить дальнейшие действия США, включая планирование возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Предварительно, в конференции принимают участие представители Украины, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии.

Вечерний разговор советников с Уиткоффом также подтверждал президент Владимир Зеленский.

Кстати, сейчас польский портал Onet опубликовал предложения, которые США якобы могли передать Москве во время встречи Виткоффа и Путина. Там речь шла о перемирии, отсрочке вопроса территорий, постепенное снятие санкции.

Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин новость опроверг. По его словам, сомнительно, чтобы Виткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Он отметил, что подобные "планы" не звучали ни во время разговора лидеров, ни из уст самого спецпредставителя.