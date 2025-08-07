Розмова Віткоффа разом з безпековими радниками України та Європи вже триває, – ЗМІ

Анонсована відеоконференція спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з офіційними особами з України та країни НАТО вже розпочалася. Присвячена вона зустрічі з Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про конференцію за участю Віткоффа?

Як писало раніше Axios, перш за все Стів Віткофф планує поінформувати безпекових радників України та НАТО про свій візит до Москви. Також спецпредставник глави Білого дому хоче обговорити подальші дії США, включно з плануванням можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Попередньо, у конференції беруть участь представники України, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії.

Вечірню розмову радників з Віткоффом також підтверджував президент Володимир Зеленський.