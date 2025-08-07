Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Эту информацию изданию предоставили два информированных источника.

Как Уиткофф планирует рассказать союзникам о встрече с Путиным?

Журналисты отметили, что Стив Уиткофф планирует провести видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Также спецпредставитель главы Белого дома хочет обсудить дальнейшие действия США, включая планирование возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

До этого 6 августа Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, во время которого рассказал им о возможности встречи между ним и Путиным, а также трехстороннего саммита после с участием Зеленского.

К слову, в Белом доме отметили, что Дональд Трамп согласен встретиться с Владимиром Путиным только при условии, что тот также проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Место встречи пока не определено.

Ранее Владимир Путин заявлял, что "не против встретиться с Зеленским", но для этого, мол, должны "сложиться соответствующие условия". Местом вероятной встречи с Трампом он назвал Объединенные Арабские Эмираты.