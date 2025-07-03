СМИ назвали вероятную дату разговора Зеленского и Трампа
- Дональд Трамп и Владимир Зеленский, вероятно, проведут телефонный разговор в пятницу.
- Как пишут СМИ, ожидается обсуждение внезапной остановки поставок американского оружия в Киев и потенциальных будущих продаж.
Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор. Вероятно, разговор между политиками состоится в пятницу, 4 июля.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на FT.
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Разговор Зеленского с Трампом
Как пишет издание со ссылкой на источники, ожидается, что президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорят в пятницу.
По словам лиц, которые осведомлены с ситуацией, во время переговоров лидеры обсудят:
- внезапное прекращение поставок некоторых ключевых видов оружия из США в Киев;
- вопрос о возможных будущих продажах оружия.
Как напоминает FT, в среду, 2 июля, Украина вызвала высокопоставленного дипломата США после неожиданного решения Пентагона прекратить поставки некоторых современных систем вооружения.
В частности, лидер Украины лоббировал покупку американских оборонных ракет Patriot во время встречи на саммите НАТО, которую Трамп называл "очень приятной".
Также отмечается, что время разговора обоих лидеров может измениться.