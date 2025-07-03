Про це пише 24 Канал з посиланням на FT.

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Розмова Зеленського з Трампом

Як пише видання з посиланням на джерела, очікується, що президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський поговорять в п'ятницю.

За словами осіб, які обізнані з ситуацією, під час переговорів лідери обговорять:

раптове припинення поставок деяких ключових видів зброї з США до Києва;

питання про можливі майбутні продажі зброї.

Як нагадує FT, у середу, 2 липня, Україна викликала високопоставленого дипломата США після неочікуваного рішення Пентагону припинити поставки деяких сучасних систем озброєння.

Зокрема, лідер України лобіював купівлю американських оборонних ракет Patriot під час зустрічі на саміті НАТО, яку Трамп називав "дуже приємною".

Також зазначається, що час розмови обидвох лідерів може змінитись.