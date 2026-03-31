"Я всегда к вашим услугам": СМИ слили записи, на которых Сиярто безропотно выполняет указания Лаврова

СМИ обнародовали записи разговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стенограммы свидетельствуют о возможной утечке закрытой информации из ЕС в Москву.

Об этом пишет VSquare со ссылкой на стенограмму разговоров Лаврова и Сийярто, а также разговоров Сийярто с другими российскими чиновниками.

Смотрите также Лучший друг Путина в ЕС: Politico разобрали, как Орбан стал на такую дорожку

О чем разговаривали Сийярто и Лавров?

Журналисты сообщают, что телефонный разговор между российским дипломатом Лавровым и его венгерским коллегой Сийярто состоялся всего через час после прибытия Сийярто в Будапешт из Санкт-Петербурга 30 августа 2024 года.

Российский чиновник звонил, чтобы напомнить о просьбе олигарха Алишера Усманова исключить его сестру, Гульбахор Исмаилову, из списков санкций ЕС. Тогда как венгр согласился помочь.

Лавров: Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете в отношении его сестры.

Сийярто: Да, конечно. Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее сняли из списка.

Перед завершением разговора венгерский министр рассказал о визите в новую штаб-квартиру "Газпрома" в России и добавил: "Я всегда к вашим услугам".

Вероятно, перехват разговора осуществлялся с телефона российского министра, поскольку голос Лаврова на записи имеет лучшее качество.

К слову, через семь месяцев сестру российского олигарха таки было исключено из списка санкций Евросоюза.

Разговор Сийярто и Лаврова о сестре олигарха Алишера Усманова: смотрите видео

Один из европейских разведчиков, ознакомлен со стенограммами, заметил, что Сийярто в разговоре с Лавровым выглядит покорно.

Если вы удалите имена и покажете эти разговоры любому оперативному сотруднику, он поклянется, что это стенограмма разговора офицера разведки со своим информатором,

– отметил он.

СМИ сообщают, что попытка Сийярто помочь Исмаиловой избежать санкций ЕС является не единичной – министр Венгрии неоднократно работал для смягчения экономических ограничений для влиятельных россиян. Тогда из списка вместе с Исмаиловой были исключены российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта страны Михаил Дегтярев.

Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, сообщил СМИ, что Венгрия и Словакия обычно начинают переговоры с длинным перечнем россиян, которых стремятся исключить из санкционных списков. По его словам, юридические аргументы не используются – они просто заявляют, что по политическим причинам не хотят видеть этих людей под санкциями.

А во время мартовского раунда переговоров о продлении санкций против России Словакия и Венгрия пытались убедить ЕС исключить из списка Алишера Усманова.

На этот раз переговоры продолжались с вечера пятницы до утра субботы, 14 марта, когда Словакия наконец заявила, что соглашается продлить санкции, оставив имена Усманова и [Михаила] Фридмана в списке,

– добавил он.

Как Сийярто комментирует свои контакты с Лавровым?

Комментируя сливы разговоров с Лавровым Сийярто заявил, что ему уже известно, что "иностранные разведывательные службы – при активном сотрудничестве венгерских журналистов – прослушивают" его телефонные разговоры.

Он отметил, что такая санкционная политика является провальной, поскольку наносит больше вреда ЕС, чем России.

Мы также бесчисленное количество раз давали четко понять, что никогда не позволим введения санкций против лиц или компаний, которые важны для безопасности энергоснабжения Венгрии или для достижения мира, а также против тех, для кого просто нет никаких оснований или оправданий для включения в список санкций. И мы и в дальнейшем будем настаивать на этом,

– подчеркнул Сийярто.

Венгерский дипломат также признал, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

Что о возможном сливе закрытых данных в Россию говорят в ЕС?