"Историческое соглашение": Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС в Газе

Рада мира достигла договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе. Трамп назвал это "историческим соглашением".

Об этом он написал в посте в Truth Social.

Что заявил Трамп о разоружении ХАМАС в Газе

Глава Белого дома заявил, что это "монументальный шаг к прочному миру и безопасности".

По его словам, это соглашение является "крайне важным шагом к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с Радой мира, чтобы помочь палестинскому народу".

В то же время, как он отметил, Израиль получит ту безопасность, которой заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак.

Кроме того, Трамп заявил, что соглашение является важным шагом в реализации его 20-пунктного плана по прекращению войны в Газе.

Соглашение будет выполняться в рамках тщательно структурированных этапов. После завершения разоружения израильские войска будут выведены, а международные стабилизационные силы будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность Газы для ее жителей и соседей,

– рассказал о деталях лидер США.

Также в своем посте он выразил благодарность посредникам – Египту, Катару и Турции – "за их важные усилия", а также своей команде. Он также заявил, что в соответствии с этим соглашением "Газа, наконец, окажется в руках нового палестинского правительства, которое будет служить своему народу".

Напомним, об идее полного разоружения ХАМАС говорилось еще в прошлом году. В частности, в Bloomberg писали, что в мае 2026 Рада мира разрабатывала план из 15 пунктов по разоружению этой группировки.