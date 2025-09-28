Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Как Трамп хочет остановить войну в Газе?

Так, мирный план Дональда Трампа предусматривает немедленное прекращение боевых действий, освобождение заложников в течение 48 часов.

Кроме этого, США требуют разоружения ХАМАС, то есть уничтожения наступательного оружия. В то же время боевикам, которые откажутся от насилия, обещают амнистию, а другим – безопасный выезд за границу.

Временное управление Газой будут осуществлять "квалифицированные палестинцы" под международным наблюдением до проведения реформ Палестинской автономии. Также план Трампа предусматривает и такие пункты:

Гуманитарная помощь и восстановление.

Возглавляемые США усилия по восстановлению инфраструктуры, больниц и жилья; распределение помощи под контролем ООН и других нейтральных структур.

Международные силы безопасности.

Арабские и международные войска будут обеспечивать безопасность Газы, пока Израиль постепенно будет отводить свои войска.

Обмен пленными.

Израиль освободит палестинских заключенных после освобождения заложников.

Путь к палестинской государственности.

Будущие переговоры могут рассматривать вопрос создания палестинского государства.

