Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Какие страны недавно заявили о признании Палестины?

Первую волну признания Палестина получила еще в 1988 году, после того как Палестинский национальный совет провозгласил о создании государства. Тогда ее поддержало большинство стран Глобального Юга.

В течение следующих 30 лет к этому списку присоединялись новые государства, в основном из Азии, Африки и Латинской Америки.

Заметьте! Украина еще в конце 1980-х годов официально признала Палестину. Так, в Киеве работает посольство Палестинского государства, а украинское представительство функционирует в Рамалле на Западном берегу Иордана.

В то же время контактов с Сектором Газа Украина не поддерживает с 2005 года, ведь именно тогда власть там захватило движение ХАМАС.

Уже в 2025 году состоялась новая волна международных решений по палестинской государственности. За это время ее признали такие страны:

Франция

Бельгия

Люксембург

Андорра

Мальта

Великобритания

Австралия

Канада

Португалия

Сан-Марино

В 2024 году о признании Палестины суверенным государством заявляли в таких странах:

Армения

Словения

Ирландия

Норвегия

Испания

Багамские

Острова

Тринидад и Тобаго

Ямайка

Барбадос

Также в период 1993-2023 Палестину признали следующие государства:

Сент-Китс и Невис

Колумбия

Сент-Люсия

Святой

Престол

Ватикан

Швеция

Гаити

Гватемала

Таиланд

Исландия

Бразилия

Гренада

Антигуа и Барбуда

Доминика

БелизСент-Винсент и Гренадины

Гондурас

Эль-Сальвадор

Сирия

Южный Судан

Либерия

Лесото

Уругвай

Парагвай

Суринам

Перу

Гайана

Чили

Эквадор

Боливия

Аргентина

Доминиканская Республика

Венесуэла

Кот-д'Ивуар

Ливан

Коста-Рика

Черногория

Восточный Тимор

Малави

Кыргызстан

Южно-Африканская Республика

Папуа Новая Гвинея

Узбекистан

Таджикистан

Босния и Герцеговина

Грузия

Туркменистан

Азербайджан

Казахстан

Более древние признания Палестины (до 1993 года):

Эсватини

Филиппины

Вануату

Бенин

Экваториальная Гвинея

Кения

Эфиопия

Руанда

Бутан

Центральноафриканская Республика

Бурунди

Ботсвана

Непал

Демократическая Республика Конго

Польша

Оман

Габон

Сан-Томе и Принсипи

Мозамбик

Ангола

Республика Конго

Сьерра-Леоне

Уганда

Лаос

Чад

Гана

Того

Зимбабве

Мальдивы

Болгария

Кабо-Верде

Северная Корея

Нигер

Румыния

Танзания

Венгрия

Монголия

Сенгал

Буркина-Фасо

Камбоджа

Коморы

Гвинея

Гвинея-Бисау

Мали

Китай

Беларусь

Намибия

Россия

Украина

Вьетнам

Кипр

Чехия

Египет

Гамбия

Индия

Нигерия

Сейшелы

Словакия

Шри-Ланка

Албания

Бруней-Даруссалам

Джибути

Маврикий

Судан

Афганистан

Бангладеш

Куба

Иордания

Мадагаскар

Никарагуа

Пакистан

Катар

Саудовская Аравия

Сербия

Объединенные Арабские Эмираты

Замбия

Алжир

Бахрейн

Индонезия

Ирак

Кувейт

Ливия

Малайзия

Мавритания

Марокко

Сомали

Тунис

Турция

Йемен

Иран

Как другие страны реагируют на ситуацию?

Израиль категорически отверг такие решения, назвав их "наградой для ХАМАС" и шагом, что, по мнению Тель-Авива, ослабляет усилия по достижению мира.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет сопротивляться любым инициативам по признанию Палестины как отдельного государства.

Германия, со своей стороны, не планирует признавать Палестину. Берлин подчеркнул важность того, чтобы правительство Нетаньяху обеспечило доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа.

В свою очередь США остаются среди немногих государств Запада, которые не признают Палестину. Президент Дональд Трамп раскритиковал решение союзников.

Что известно о демократических изменениях в Палестине?