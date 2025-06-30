Британская разведка указала на масштабы самовольного оставления службы в российской армии

С начала полномасштабного вторжения в военные суды России поступило десятки тысяч дел об отказе от службы. Эти и другие данные противоречат официальной риторике агрессора, что власть "ценит" тех, кто воюет против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Смотрите также Саботируют выполнение боевых задач: на Херсонщине российские военные поджигают собственные позиции

Британская разведка о проблемах в армии России

Британская разведка обратила внимание на материал российского "независимого" издания. Журналисты, со ссылкой на данные с сайтов судов, отметили, что за более чем 3 года поступило 20 538 дел по статьям о самовольном оставлении части, невыполнение приказа и дезертирство.

Эти дела охватывают период от начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года до конца мая 2025 года. Большинство из них, – 18 159, или 88,4%, – касались самовольного оставления воинской части, за которое грозит 10 лет тюрьмы. По данным издания, 17 721 уже получили приговоры.

В Минобороны Британии отметили, что существует ряд факторов, которые могут привести к дезертирству российского солдата.

Жесткая дисциплина в вооруженных силах России, плохое медицинское обслуживание раненых солдат и недостаточная военная подготовка, вероятно, способствуют самовольному оставлению службы российскими военнослужащими,

– говорится в отчете разведки.

Кстати, российского солдата может быть отправлен на передовую в течение 14 дней после подписания контракта и пройти только 5 дней военной подготовки.

Все это противоречит официальной риторике, что российское руководство ценит военную службу тех, кто воюет в незаконной войне России в Украине,

– отметили в британской разведке.

Также добавили, существует реальная возможность того, что привлеченные к ответственности лица могут смягчить свой приговор, службой в российских штурмовых подразделениях "Шторм-Z".