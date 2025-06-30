Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Смотрите также Саботируют выполнение боевых задач: на Херсонщине российские военные поджигают собственные позиции

Британская разведка о проблемах в армии России

Британская разведка обратила внимание на материал российского "независимого" издания. Журналисты, со ссылкой на данные с сайтов судов, отметили, что за более чем 3 года поступило 20 538 дел по статьям о самовольном оставлении части, невыполнение приказа и дезертирство.

Эти дела охватывают период от начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года до конца мая 2025 года. Большинство из них, – 18 159, или 88,4%, – касались самовольного оставления воинской части, за которое грозит 10 лет тюрьмы. По данным издания, 17 721 уже получили приговоры.

В Минобороны Британии отметили, что существует ряд факторов, которые могут привести к дезертирству российского солдата.

Жесткая дисциплина в вооруженных силах России, плохое медицинское обслуживание раненых солдат и недостаточная военная подготовка, вероятно, способствуют самовольному оставлению службы российскими военнослужащими,

– говорится в отчете разведки.

Кстати, российского солдата может быть отправлен на передовую в течение 14 дней после подписания контракта и пройти только 5 дней военной подготовки.

Все это противоречит официальной риторике, что российское руководство ценит военную службу тех, кто воюет в незаконной войне России в Украине,

– отметили в британской разведке.

Также добавили, существует реальная возможность того, что привлеченные к ответственности лица могут смягчить свой приговор, службой в российских штурмовых подразделениях "Шторм-Z".