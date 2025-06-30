Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Британська розвідка про проблеми в армії Росії

Британська розвідка звернула увагу на матеріал російського "незалежного" видання. Журналісти, з посиланням на дані з сайтів судів, зазначили, що за понад 3 роки надійшло 20 538 справ за статтями про самовільне залишення частини, невиконання наказу і дезертирство.

Ці справи охоплюють період від початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року до кінця травня 2025 року. Більшість з них, – 18 159, або 88,4%, – стосувалися самовільного залишення військової частини, за яке загрожує 10 років в'язниці. За даними видання, 17 721 вже отримали вироки.

У Міноборони Британії зазначили, що існує низка факторів, які можуть призвести до дезертирства російського солдата.

Жорстка дисципліна у збройних силах Росії, погане медичне обслуговування поранених солдатів і недостатня військова підготовка, ймовірно, сприяють самовільному залишенню служби російськими військовослужбовцями,

– йдеться у звіті розвідки.

До речі, російського солдата може бути відправлений на передову протягом 14 днів після підписання контракту і пройти тільки 5 днів військової підготовки.

Усе це суперечить офіційній риториці про те, що російське керівництво цінує військову службу тих, хто воює в незаконній війні Росії в Україні,

– наголосили у британській розвідці.

Також додали, існує реальна можливість того, що притягнуті до відповідальності особи можуть пом'якшити свій вирок, службою в російських штурмових підрозділах "Шторм-Z".