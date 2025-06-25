Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Окупанти підпалюють свої позиції на лівобережжі Херсонщини

Агенти руху з-поміж військовослужбовців 205-ї бригади розповіли про намір особового складу 1-го батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях. Причина – спроба достукатися до командування, саботуючи накази.

Цікаво, що такі дії окупантів – це не поодинокі випадки. Йдеться про прямий наслідок хаосу, втоми й деградації дисципліни у ворожому підрозділі.

Дедалі більше військовослужбовців висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на "м'ясні" штурми, думаючи лише про власну вигоду та перспективи кар'єрного зростання,

– зазначили в "Атеш".

Агенти встановили, що нинішня ситуація у 205-й бригаді – далеко не нова. В "Атеш" зауважили, що історія з комбригом "Скіфом", який бив особовий склад, а потім отримав підвищення в Генштаб, досі свіжа в пам'яті.

У русі констатували, що виснаженість, апатія і відсутність реакції на системні проблеми лише погіршують ситуацію серед окупантів.

"Атеш" продовжує фіксувати й передавати подібну інформацію українським силам. Наголосили, що кожен випадок самосаботажу – це сигнал, що ворог руйнується. Також запевнили, що зроблять усе, аби прискорити цей процес.