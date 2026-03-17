Множество антенн и систем наблюдения: в Вене фиксируют самую большую скрытую радиоразведку России

После начала войны в Украине в 2022 году в Вене зафиксировали активизацию российского присутствия. На крышах, связанных с Россией, появились новые антенны и системы наблюдения.

Вероятно, их используют для разведки и перехвата правительственных и военных сообщений стран НАТО. Об этом информирует издание Financial Times.

Что известно о российских шпионах в Австрии?

После российского военного вторжения в Украину в 2022 году ряд европейских стран выслал дипломатов России, но не Австрия. Последняя заняла нейтральную позицию, более того – толерантную. Сейчас австрийская разведка сообщает о присутствии не менее 500 российских дипломатов в Вене, к тому же около трети, вероятно, работают шпионами.

Столица Австрии является базой многочисленных международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК. Каждая из них имеет собственные спутниковые системы связи.

В течение последних двух лет российские шпионы установили множество новых антенн и систем наблюдения на крышах зданий, принадлежащих их стране. Западная разведка информирует, что некоторые антенны часто меняют свое положение – это свидетельствует об активном использовании средств и наведения их на различные спутники.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов в Вене заявил, что "мы знаем, что (россияне – 24 Канал) используют свои средства для перехвата правительственных и военных сообщений стран НАТО".

Например, перед Мюнхенской конференцией по безопасности в феврале 2026 года одну из крупнейших спутниковых антенн на крыше здания изменили в другом направлении, а уже на следующий день, после завершения мероприятия, ее вернули в исходное положение.

Эрих Мехель, представляющий группу электроинженеров по связи NomenNescio, сообщил, что в течение двух лет его команда фиксировала на фото крышу крупнейшего российского комплекса в Вене – Russencity. Комплекс объединяет несколько жилых зданий и школу для детей российских дипломатов, а в центре расположена миссия России при ООН, с крышей, которая вся покрыта спутниковыми антеннами.

По словам Мехеля, большинство антенн Russencity направлены на запад – в сторону группы из 18 геостационарных спутников. Данные NomenNescio указывают на то, что по меньшей мере четыре из них используются для обеспечения связи между Африкой и Европой.

Среди других зданий в Вене, принадлежащих России и имеющих антенны или спутник на крыше – российское посольство, санаторий на Штернвартештрассе и культурный центр на Брамсплац. На крыше еще одного малоизвестного объекта вблизи Дуная, нескольких жилых домов, которые приобрело российское государство, также установлена небольшая хижина. Подобные домики можно увидеть на крышах посольств США и Великобритании. Мехель заметил, что их строят для прикрытия чувствительного оборудования.

Что говорит австрийская разведка?

Австрийская разведка DSN предупредила, что технические возможности и гибкость настройки российских радиоэлектронных станций в Вене представляют серьезную угрозу для контрразведки. Однако австрийское законодательство не позволяет преследовать шпионов, если их деятельность не направлена против национальных интересов, поэтому официальная Вена пока не принимает меры по высылке дипломатов или борьбы с агентами.

В то же время DSN передала правительству список лиц, которые руководят российскими станциями радиоразведки в Вене. Но чиновники считают, что реагирование на такую информацию только спровоцирует Россию.

Австрийский чиновник по вопросам безопасности заметил, что несмотря на то, что Австрия не рассматривает дипломатическую высылку, страна имеет другие средства сдерживания и препятствования российской агентурной деятельности. Он добавил, что много информации о том, что происходит в Вене, передается другим странам, впрочем, в разведке иногда эффективнее наблюдать, чем немедленно действовать.

