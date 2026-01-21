"Она довела меня до бешенства": Трамп вспомнил конфликт с президентом Швейцарии
- Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме вспомнил о торговом противостоянии со Швейцарией, когда США ввели 39% пошлины на швейцарский импорт в августе 2025 года.
- Трамп признал, что эмоционально реагировал на президента Швейцарии Карин Келлер-Суттер, а конфликт удалось решить после визита швейцарской делегации в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп вспомнил о тарифном противостоянии со Швецарией. Он говорит, что его "вывела из себя" президент страны.
Об этом он сказал в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает 24 Канал.
Как Трамп описывает свой конфликт с президентом Швейцарии?
Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вспомнил предыдущее торговое противостояние со Швейцарией. Речь идет об августе 2025 года, когда США ввели 39% пошлины на швейцарский импорт. После переговоров и масштабных инвестиций со стороны Берна – ориентировочно на 200 миллиардов долларов – тариф снизили до 15%.
Оценивая те переговоры, Трамп заявил, что действовал эмоционально, и признал: тогдашняя президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер "вывела его из себя".
По словам Трампа, решить конфликт удалось после визита швейцарской делегации в Вашингтон. Среди символических жестов были часы Rolex с гравировкой и золотой слиток.
Трамп фантазировал об уничтожении Швейцарии в своей речи в Давосе
Трамп представил, что может уничтожить Швейцарию, если введет 39 – 40% тарифа или 70%, если он пожелает.
Таким образом США, по его словам, "будут зарабатывать на Швейцарии", но он не хочет этого.