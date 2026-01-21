"Она довела меня до бешенства": Трамп вспомнил конфликт с президентом Швейцарии

Президент США Дональд Трамп вспомнил о тарифном противостоянии со Швецарией. Он говорит, что его "вывела из себя" президент страны.

Об этом он сказал в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Вы можете сказать "нет" и мы запомним, – Трамп о выборе Европы по Гренландии

Как Трамп описывает свой конфликт с президентом Швейцарии?

Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вспомнил предыдущее торговое противостояние со Швейцарией. Речь идет об августе 2025 года, когда США ввели 39% пошлины на швейцарский импорт. После переговоров и масштабных инвестиций со стороны Берна – ориентировочно на 200 миллиардов долларов – тариф снизили до 15%.

Оценивая те переговоры, Трамп заявил, что действовал эмоционально, и признал: тогдашняя президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер "вывела его из себя".

По словам Трампа, решить конфликт удалось после визита швейцарской делегации в Вашингтон. Среди символических жестов были часы Rolex с гравировкой и золотой слиток.

Трамп фантазировал об уничтожении Швейцарии в своей речи в Давосе