"Вона довела мене до сказу": Трамп пригадав конфлікт з президенткою Швейцарії
- Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі згадав про торговельне протистояння зі Швейцарією, коли США ввели 39% мита на швейцарський імпорт у серпні 2025 року.
- Трамп визнав, що емоційно реагував на президентку Швейцарії Карін Келлер-Суттер, а конфлікт вдалося розв’язати після візиту швейцарської делегації до Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп згадав про тарифне протистояння зі Швецарією. Він каже, що його "довела до сказу" президентка країни.
Про це він сказав у промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє 24 Канал.
Як Трамп описує свій конфлікт з президентом Швейцарії?
Дональд Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, згадав попереднє торговельне протистояння зі Швейцарією. Йдеться про серпень 2025 року, коли США ввели 39% мита на швейцарський імпорт. Після переговорів і масштабних інвестицій з боку Берна – орієнтовно на 200 мільярдів доларів – тариф знизили до 15%.
Оцінюючи ті перемовини, Трамп заявив, що діяв емоційно, та визнав: тодішня президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер "довела його до сказу".
За словами Трампа, розв’язати конфлікт вдалося після візиту швейцарської делегації до Вашингтона. Серед символічних жестів були годинник Rolex з гравіруванням та золотий злиток.
Трамп фантазував про знищення Швейцарії у своїй промові в Давосі
Трамп уявив, що може знищити Швейцарію, якщо запровадить 39 – 40% тарифу або 70%, якщо він забажає.
Таким чином США, за його словами, "зароблятимуть на Швейцарії", але він не хоче цього.