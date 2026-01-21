"Вона довела мене до сказу": Трамп пригадав конфлікт з президенткою Швейцарії

Президент США Дональд Трамп згадав про тарифне протистояння зі Швецарією. Він каже, що його "довела до сказу" президентка країни.

Про це він сказав у промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ви можете сказати "ні" і ми запам'ятаємо, – Трамп про вибір Європи щодо Гренландії

Як Трамп описує свій конфлікт з президентом Швейцарії?

Дональд Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, згадав попереднє торговельне протистояння зі Швейцарією. Йдеться про серпень 2025 року, коли США ввели 39% мита на швейцарський імпорт. Після переговорів і масштабних інвестицій з боку Берна – орієнтовно на 200 мільярдів доларів – тариф знизили до 15%.

Оцінюючи ті перемовини, Трамп заявив, що діяв емоційно, та визнав: тодішня президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер "довела його до сказу".

За словами Трампа, розв’язати конфлікт вдалося після візиту швейцарської делегації до Вашингтона. Серед символічних жестів були годинник Rolex з гравіруванням та золотий злиток.

Трамп фантазував про знищення Швейцарії у своїй промові в Давосі