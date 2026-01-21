Про це він сказав у промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє 24 Канал.
Як Трамп описує свій конфлікт з президентом Швейцарії?
Дональд Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, згадав попереднє торговельне протистояння зі Швейцарією. Йдеться про серпень 2025 року, коли США ввели 39% мита на швейцарський імпорт. Після переговорів і масштабних інвестицій з боку Берна – орієнтовно на 200 мільярдів доларів – тариф знизили до 15%.
Оцінюючи ті перемовини, Трамп заявив, що діяв емоційно, та визнав: тодішня президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер "довела його до сказу".
За словами Трампа, розв’язати конфлікт вдалося після візиту швейцарської делегації до Вашингтона. Серед символічних жестів були годинник Rolex з гравіруванням та золотий злиток.
Трамп фантазував про знищення Швейцарії у своїй промові в Давосі
Трамп уявив, що може знищити Швейцарію, якщо запровадить 39 – 40% тарифу або 70%, якщо він забажає.
Таким чином США, за його словами, "зароблятимуть на Швейцарії", але він не хоче цього.