Не только украинский вопрос: политолог высказал предположение, какие темы обсуждал Редклифф в Москве

Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Редклиффа в Москву всколыхнул мировое медиапространство и вызвал немало догадок. Поездка чиновника такого уровня может свидетельствовать об обсуждении целого ряда критически важных глобальных тем. Вероятно, впоследствии станет известно, что Вашингтон стремился донести до Кремля и чем это может обернуться для Украины.

Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что визит главы американской разведки Редклиффа в Москву охватывал большой круг глобальных вопросов. По его мнению, война России против Украины была лишь одним из пунктов этой повестки дня.

Почему директор ЦРУ отправился в Москву?

Политолог отметил, что украинский вопрос имеет разное значение для участников переговоров. Для российского диктатора это приоритетная цель, тогда как США оценивают ситуацию в контексте более широкой мировой геополитики.

Для Соединенных Штатов Америки вопрос Украины не является столь приоритетным, насколько приоритетным является вопрос Ирана или вопрос сдерживания Китая, либо вообще глобальное позиционирование США в нынешнем мировом порядке,

– пояснил Гладких.

Он обратил внимание на сложную внутриполитическую ситуацию в США на фоне приближающихся промежуточных выборов. В этот период американской администрации важно реализовать собственную глобальную стратегию и обозначить Кремлю четкие границы дозволенного.

Важно! США обратились к Украине с просьбой воздержаться от ударов по Москве и Санкт-Петербургу в связи с визитом директора ЦРУ Уильяма Бернса в российскую столицу. Киев, вероятно, согласился на эту просьбу, чтобы обеспечить безопасность американской делегации.

Политолог о визите директора ЦРУ в Россию: видео

Так же, думаю, они доказывают россиянам, что существуют определенные "красные линии", которые категорически неприемлемы для Соединенных Штатов Америки в отношении будущего Украины. Для россиян принципиальные вопросы – это территориальные завоевания, ограничение суверенитета, отсутствие гарантий безопасности. Для США это недопустимо,

– подчеркнул политолог.

По словам Валентина Гладких, США заинтересованы в сохранении украинского суверенитета и развитии европейской архитектуры безопасности. Даже если Кремль вновь продемонстрирует отказ от мирных предложений, это лишь ускорит нарастание давления на Россию и будет способствовать увеличению помощи Украине.

Добавим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сначала отрицал наличие какой-либо информации об американском военном самолете, приземлившемся в аэропорту "Внуково". Он официально утверждал, что российская сторона не планировала никаких встреч с представителями администрации США на этой неделе.

Впоследствии в Кремле признали факт визита, но ограничились заявлением, что прилет самолета и главы ЦРУ связан исключительно с "контактами между спецслужбами".