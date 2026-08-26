Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що візит очільника американської розвідки Редкліффа до Москви охоплював великий комплекс глобальних питань. На його думку, війна Росії проти України була лише одним із пунктів цього порядку денного.

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Політолог зазначив, що українське питання має різну вагу для учасників розмови. Для російського диктатора це пріоритетна ціль, тоді як США оцінюють ситуацію в контексті ширшої світової геополітики.

Для Сполучених Штатів Америки питання України не є настільки пріоритетним, наскільки пріоритетним є питання Ірану або питання стримування Китаю чи взагалі глобального позиціювання США в нинішньому світовому порядку,

– пояснив Гладких.

Він звернув увагу на складну внутрішньополітичну ситуацію в США на тлі наближення проміжних виборів. У цей період американській адміністрації важливо реалізувати власну глобальну стратегію та окреслити Кремлю чіткі межі дозволеного.

Важливо! США звернулися до України з проханням утриматися від ударів по Москві та Санкт-Петербургу через візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до російської столиці. Київ, ймовірно, погодився на це прохання, аби забезпечити безпеку американської делегації.

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Так само вони, думаю, росіянам доводять, що є певні червоні лінії, які категорично неприйнятні для Сполучених Штатів Америки стосовно майбутнього України. Для росіян принципові питання – це територіальні здобутки, обмеження суверенітету, відсутність безпекових гарантій. Для США це неприпустимо,

– наголосив політолог.

За словами Валентина Гладких, США зацікавлені в збереженні українського суверенітету та розбудові європейської архітектури безпеки. Навіть якщо Кремль знову продемонструє відмову від мирних пропозицій, це лише пришвидшить наростання тиску на Росію та сприятиме збільшенню допомоги Україні.

Додамо, що речник Кремля Дмитро Пєсков спочатку заперечував наявність будь-якої інформації про американський військовий літак, що приземлився в аеропорту "Внуково". Він офіційно стверджував, що російська сторона не планувала жодних зустрічей із представниками адміністрації США цього тижня.

Згодом у Кремлі визнали факт візиту, але обмежилися заявою, що приліт літака та голови ЦРУ пов'язаний виключно із "контактами між спецслужбами".