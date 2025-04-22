Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом

В США зафиксирован самый низкий уровень общественного одобрения деятельности действующего президента Дональда Трампа с начала его второго президентского срока. Американское общество все больше беспокоит расширение полномочий главы государства.

Поддержка действующего президента США падает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какой рейтинг поддержки Трампа в США

По результатам последнего шестидневного опроса, который провел институт Ipsos, только 42% респондентов положительно оценили работу Трампа на посту президента – это на один процент меньше, чем показатель, зафиксированный три недели назад. Для сравнения, в день его инаугурации 20 января рейтинг одобрения составлял 47%.

Рейтинг одобрения Трампа

Как отмечает издание, начало новой каденции Трампа было стремительным: десятки указов, которые усилили президентский контроль над государственными органами и частными учреждениями, включая вузы и юридические фирмы. Однако такой стиль управления вызывает все больше критики.

При этом западное информагентство обращает внимание, что рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались в течение большей части президентства его предшественника-демократа (Джо Байдена) по данным опроса Reuters/Ipsos.

Отдельное внимание привлекла попытка администрации Трампа влиять на культурные и образовательные институты. В частности, 66% опрошенных считают, что президент не имеет права вмешиваться в управление национальными музеями или театрами.

Кроме того, 57% республиканцев не поддерживают идею прекращения финансирования университетов только из-за разногласий в идеологии.

Трамп, который утверждал, что университеты не в состоянии бороться с антисемитизмом в кампусе, ранее заморозил огромные суммы федеральных денег, выделенных для университетов в Штатах, включая более 2 миллиардов долларов только для Гарвардского университета.

Согласно опросу, большинство американцев (83%) убеждены, что президент должен придерживаться решений федеральных судов, независимо от личного отношения.

46% американцев не одобряют работу Трампа по иммиграции, 45% – одобряют. Статистическая погрешность – 2%.

59% американцев считают, что Америка теряет доверие на мировой арене. Однако среди республиканцев так думает лишь треть.

Около 75% респондентов (в том числе 53% республиканцев) считает, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США, хотя это также запрещено Конституцией.